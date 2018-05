En stor undersøgelse får Inger Støjberg til at afsige dom over integrationen: »Sverige har tabt den her kamp«

Langt flere danskere end svenskere og tyskere mener, at integrationen af immigranter går godt i deres land, konkluderer en europæisk holdningsundersøgelse. Regeringen og DF føler sig bekræftede i, at Danmarks strammerkurs er rigtig. De Radikale mener omvendt, at Danmark har skubbet problemerne over på vores nabolande.