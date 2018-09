En ølkasse skal få unge til at engagere sig politisk

København. En overdimensioneret ølkasse som talerstol, debatindlæg fra kvinder med niqab og en nobelprisnomineret skal engagere unge til at råbe op og blande sig i samfundsdebatten.

Samfundet glemmer nemlig til tider at inddrage Danmarks fremtid, siger Ungdomsbureauets talsmand, Nicolaj Laue Juhl.

Det er tredje gang, at organisationen sætter festivalen Ungdommens Folkemøde på benene med målsætningen om at skabe den mest samfundsengagerede ungdomsgeneration i danmarkshistorien.

Når Valbyparken i København torsdag til lørdag for første gang danner rammerne for de politiske festligheder med 500 arrangementer, er overskriften mere ungeinddragelse.

Det skal især en ny, specialbygget ølkassescene symbolisere. Den er placeret i hjertet af festivalpladsen for alle dem med noget på hjerte.

Talere - store som små - er inviteret til at holde en klassisk ølkassetale på scenen, lover arrangørerne.

En af dem er 22-åirge Thomas Skriver Jensen, der til dagligt er i lære som industritekniker og er ungdomsformand i Metal Ungdom i Odense.

Han vil bruge sine tre minutter på ølkassen på at tale om de udfordringer, han møder som studerende på en erhvervsuddannelse, der især er presset af et lavt optag.

- Jeg håber godt nok, at hvis der dukker nogen op fra regeringen, at de vil lytte til, at det egentlig er vigtigt, at vi prioriterer erhvervsuddannelsen nu, for ellers bliver det rigtig dyrt om få år, siger han.

Ved at stille sig op på talerstolen ønsker ungdomsformanden at inspirere flere unge til at tage bladet fra munden i løbet af festivalen.

- De fleste unge render rundt med holdninger, men der er mange, der ikke tør sige det højt.

De unge kommer til at dele scenen med garvede politikere som partiformand Mette Frederiksen (S), politisk leder Anders Samuelsen (LA), DF-formand Kristian Thulesen Dahl og Alternatives leder, Uffe Elbæk.

Det skal fjerne hierarkiet i politik og få politikerne i øjenhøjde med borgerne, lyder det.

Samtidig skal det vise, at politisk engagement ikke bør måles og vejes. Det er nemlig lige så vigtigt at være medlem af en fodboldklub som at være frivillig i en politisk organisation, lyder det fra Nicolaj Laue Juhl.

- For os handler det ikke om, at unge skal engagere sig i et politisk parti. Det vigtige er, at de tager stilling og er samfundsengagerede.

/ritzau/