En bemærkning fra Liberal Alliance får Thulesen Dahl til at ryste på hovedet: »Det er meget, meget mystisk«

Liberal Alliance angriber Dansk Folkeparti for at være i færd med at spille magten i hænderne på Mette Frederiksen. DF-formand Kristian Thulesen Dahl undrer sig over anklagen. Han genopliver samtidig kravet om et paradigmeskifte i udlændingepolitikken – men i en ny form.