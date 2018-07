Embedsmænd skal kunne straffes for mangelfuld dyrekontrol

København. Fødevarestyrelsen skal være bedre til at følge op på brud af reglerne for transport af levende dyr. Det inkluderer blandt andet, at styrelsen skal sætte flere penge af til kontrol.

Det er ordren fra miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), efter at en redegørelse har vist "rod" i styrelsen. Ministeren kalder forløbet for "utilfredsstillende".

Ledelsen i Fødevarestyrelsen skal ifølge ministeren fremover fokusere kraftigere på, at kontrollen med ulovlige dyretransporter følges til dørs med bøder og politianmeldelser. Det skriver han i en pressemeddelelse.

Fremover skal fund af en overtrædelse følges op inden for en måned. Derudover skal styrelsen sikre, at der er personale nok til at løse opgaven.

- Jeg har bedt departementschefen om, at fejl og svigt, der kan sanktioneres, vil blive sanktioneret på passende vis over for ansvarlige på direktionsniveau, siger Jakob Ellemann-Jensen i pressemeddelelsen.

- Derudover vil Fødevarestyrelsens direktør blive bedt om at påtale sagen over for de involverede chefer i Fødevarestyrelsen.

Ministeren har allerede været i samråd om den manglende kontrol. Samrådet var indkaldt af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

En aktindsigt fra Dyrenes Beskyttelse har afsløret en kraftig stigning i antallet af smågrise, som danske landmænd sender ud på landevejene. Tallet er steget fra 1,9 millioner grise i 2007 til 9,4 millioner i 2017.

Det fremgår samtidig, at kontrollen af dyrevelfærden ikke er fulgt med.

På forhånd havde ministeren erkendt, at Fødevarestyrelsen ikke har levet op til sit ansvar for kontrol og straf af brodne kar.

Kritikerne mener, at den alt for sporadiske kontrol og opfølgning har gjort det for økonomisk interessant for transportørerne at se stort på reglerne, når risikoen for bøde ikke var større.

