Ellemann overtager problemramt ministerpost: Jeg har engang udtalt, at det var det eneste ministerium, jeg ville sige nej til

Ministerrokaden har banet vejen for Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, der nu skal indtage Miljø- og Fødevareministeriet. Et ministerium, der har tiltrukket sig megen negativ omtale under hans to forgængere.