Elever: Drop sparekrav på erhvervsskoler og få flere om bord

Det er et skridt på vejen til at få flere unge ind på de erhvervsfaglige uddannelser, at regeringen er klar med et politisk udspil og to milliarder kroner til erhvervsskolerne over de næste fire år.

Men der er samtidig behov for, at skolerne ikke længere skal spare to procent på budgettet om året, som de har været underlagt siden 2016.

Sådan lyder det fra Helene Glundholt, der er formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation.

»Det er rigtig fint, at regeringen vil investere mere i erhvervsskolerne, men det er overhovedet ikke nok, i forhold til at der er blevet skåret hårdt ned de seneste år,« siger hun.

Regeringen præsenterer torsdag formiddag udspillet, men Politiken har omtalt forslaget, der indeholder 55 punkter.

Avisen skriver ikke, om det meget omdiskuterede omprioriteringsbidrag består. Det går på, at skolerne skal spare to procent om året frem til 2022.

Et andet element i udspillet er, at 10. klasse i højere grad skal være et springbræt til en erhvervsuddannelse. Det er på sin vis rigtig set, mener Erhvervsskolernes Elevorganisation.

»Det er positivt, men vi er bekymret for, at 10. klasse bliver for praksisrettet, så vi glemmer nogle af de elever, der ikke vil ind på en praktisk uddannelse og gerne vil en anden vej,« siger Helene Glundholt.

Regeringens udspil skal være med til at få flere unge mod de faglige uddannelser.

Fra 2014 til 2017 er der 27 procent færre elever, der er begyndt på en erhvervsuddannelse.

Fakta: Det ved vi om regeringens erhvervsskole-udspil Et udspil til to milliarder kroner skal få flere unge til at tage en erhvervsfaglig uddannelse som tømrer, elektriker eller frisør. Det er ifølge Politiken en central del af regeringens udspil til erhvervsskolerne, der officielt bliver fremlagt torsdag. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og undervisningsminister Merete Riisager (LA) præsenterer forslaget på Morsø Landbrugsskole klokken 10.15. Her er de seks - ud af de i alt 55 punkter i udspillet - som er kendt: Erhvervsskolerne bliver tilført to milliarder kroner over de næste fire år.

Der skal oprettes flere erhvervsuddannelser i tyndt befolkede områder.

Der skal bygges skolehjem i landets yderområder, så unge kan bo tæt på skolen.

En ekspertgruppe skal komme med anbefalinger til, hvordan 10. klasse kan rettes, så flere unge vælge en erhvervsuddannelse efterfølgende.

Flere erhvervsskoler skal udbyde 10. klassesaktiviteter på vegne af kommunerne.

Der bliver givet tilskud til øget brug af gæstelærere fra erhvervslivet.

