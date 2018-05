Elbæk: Vi skal have Danmark ud af hamsterhjulet

Tjen penge. Og brug dem igen.

Sådan er Danmark i alt for høj grad indrettet i dag, mener Alternativets Uffe Elbæk.

Med en blanding af hjemmetegnede plancher, billeder af en ung Uffe Elbæk i 1968 og afspilning af Janis Joplins klassiker: "Take another little piece of my heart" taler han på Alternativets landsmøde for grundlæggende forandringer af Danmark.

I dagene op til landsmødet har Uffe Elbæk offentliggjort et visionsoplæg med 38 initiativer, der tilsammen skal føre til "Det næste Danmark".

»Vi spiller i dag kun på to strenge: forbrug og vækst. De strenge er så overspillede, at det kun er et spørgsmål om, hvornår de knækker.«

»Frihed er så meget mere end frihed til forbrug og vækst.«

»Vi skal have Danmark ud af hamsterhjulet,« siger Uffe Elbæk til klapsalver fra de 430 fremmødte på landsmødet.

Ifølge Elbæk er alt til diskussion i hans 27 sider lange udspil - undtagen "ambitionen på fællesskabets og planetens vegne".

/ritzau/