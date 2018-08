EL om valgkrav til S: »Hvis man altid peger på Socialdemokratiet, så har man afleveret sine mandater til dem. Det kommer vi ikke til«

Pernille Skipper (EL) vil ikke stille ultimative krav til Mette Frederiksen (S). Hun vil i stedet sætte nogle betingelser for, hvornår Socialdemokratiet kan regne med Enhedslistens støtte efter et valg. Berlingske har talt med Pernille Skipper for at spørge, hvad det egentlig betyder.