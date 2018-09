Eksperter har gransket forslag fra Nye Borgerlige og fundet et problem: Grundloven

Det er en mærkesag for partiet Nye Borgerlige at dæmme op for islams indflydelse på det danske samfund. Flere af de ideer og forslag, som partiet hidtil har præsenteret, kan imidlertid være i strid med Grundloven, vurderer eksperter. Partiformand Pernille Vermund mener, at hendes partikollega gik for langt, men forsvarer tre af partiets forslag.