Ekspert: »Rå krigserklæring« bærer brænde til bålet i afgørende forhandlinger

Når direktøren for KL midt under de afgørende forhandlinger begynder at sætte spørgsmålstegn ved fremtiden for den danske debat, risikerer han at spænde ben for forhandlingerne. Det mener arbejdsmarkedsforsker, der kalder udmeldingerne en kamp om offentlighedens sympati.