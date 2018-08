Efter ultimatum til S: Følg med når Morten Østergaard møder pressen

Hovedpersonen i dansk politik i dag hedder Morten Østergaard og er politisk leder for de Radikale.

Forud for partiets sommergruppemøde på skibsværftet Fayard i Munkebo på Fyn har Morten Østergaard i blandt andet i Berlingske erklæret, at såfremt de Radikale skal pege på Mette Frederiksen som landets nye statsminister efter et folketingsvalg, kræver dette en skriftlig pagt mellem de to partier.

Uden den vil han aktivt modarbejde en S-ledet regering i at blive dannet.

Følg med, når Morten Østergaard møder pressen.