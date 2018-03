Dyr medicin og flere ældre sender region på sparekurs

Dyrere medicin og flere ældre er årsag til, at Region Midtjylland risikerer at skulle finde besparelser for 295 millioner kroner på næste års budget.

»Det er massive besparelser, vi står over for, og som kan betyde nednormeringer på sygehusene,« siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Meldingen kommer forud for regionernes forhandlinger med regeringen om næste års økonomi.

Men der er ikke tale om tomme trusler, siger Anders Kühnau.

»Bestemt ikke, det er det reelle billede, hvis vi har udsigt til en økonomiaftale i stil med de foregående år,« siger han.

De midtjyske sygehuse er ifølge Anders Kühnau i forvejen under pres på grund af tidligere spareplaner.

»Problemet er, at det her kommer oven i en spareplan fra 2015 på op mod 800 millioner kroner om året,« siger han.

Det er først og fremmest udgifter til dyrere medicin samt flere plejekrævende ældre, som får sundhedsudgifterne til at stige.

»Der kommer nye typer medicin, for eksempel mere effektiv kræftmedicin, der kan helbrede patienter, der før blev anset for at være dødeligt syge.«

»Vi har ikke mulighed for at sige nej, og det ønsker vi heller ikke. Vi skal jo tilbyde den bedst mulige behandling,« siger Anders Kühnau.

»Derudover skal alle udredes og behandles inden for 30 dage, så vores prioriteringsmuligheder er meget små,« siger han.

Det er ifølge Anders Kühnau ikke kun Region Midtjylland, der har udsigt til besparelser. Det gælder også de øvrige fire regioner.

Det kalder på en ny og mere robust økonomiaftale med regeringen, mener han.

De senere år er midlerne til regionerne øget med cirka 0,5 procent om året.

Men det står ifølge Anders Kühnau ikke mål med, at regionerne har stigende udgifter til flere ældre og dyrere medicin.

»Vi kan ikke blive ved med at acceptere en økonomiaftale, som ikke tager højde for, at vi får flere ældre, der fødes flere børn, og vi har stigende udgifter til ny medicin,« siger han.

Forretningsudvalget i Region Midt skal på tirsdag drøfte den økonomiske situation i regionen.

