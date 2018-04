DSB sælger billigere pendlerkort over Storebælt

København. Passagererne kan fra den 8. maj pendle billigere i tog over Storebælt. DSB sænker nemlig prisen for pendlerkort over Storebælt med 15 procent. Samtidig vil DSB sælge flere af de billige Orange-billetter.

Det sker, fordi regeringen og Dansk Folkeparti har sænket afgiften for tog over Storebælt. Omkring 98 procent af folk med pendlerkort til rejser over Storebælt vil se prisen falde med 15 procent. Det gælder pendlerkort til børn og voksne. En pendler mellem Aarhus og København står dermed til at spare 751 kroner om måneden.

- Jeg er glad for, at DSB bruger den besparelse, de har fået ved, at det er blevet billigere for togene at køre over Storebælt, på kunderne. Det er et vigtigt led i en mere kunde- og markedsorienteret jernbane, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) i en skriftlig kommentar.

Visse studerende vil får store prisfald på deres ungdomskort, der er gyldige over Storebælt. Rabatten gælder ungdomskort på længere rejser. Kortene er udstedt til studerende på videregående uddannelser, når de studerende er begyndt på uddannelsen fra 1. juli 2016 og indtil nu.

- I stedet for at sprede rabatten bredt, så ingen kan mærke den, så har DSB valgt at give den til de kunder, der hver dag krydser Storebælt. Der er tale om en mærkbar rabat for den enkelte pendler, siger Flemming Jensen, administrerende direktør i DSB.

Han understreger, at der gælder særlige krav til ungdomskort.

- Der er særlige betingelser for at opnå ungdomskort. Men for nogle vil det være muligt at opnå rabatter på helt op til 22 procent, så det er værd at undersøge sine forhold, siger Flemming Jensen.

/ritzau/