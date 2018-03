DR-formand: Spareplan vil føre til »omfattende reduktioner« i Danmarks Radio

Regeringens spareplan for DR vil betyde »omfattende reduktioner i DRs aktiviteter og væsentlige omprioriteringer«, siger DRs bestyrelsesformand, Michael Christiansen, i pressemeddelelse.

Spareplanen betyder, at Danmarks Radio skal spare 20 procent over de næste fem år. Det svarer til en samlet reduktion på 773 millioner kroner.

Det er regeringen og Dansk Folkeparti, der fredag er blevet enige om den økonomiske ramme for et kommende medieforlig.

Spareplanen vil »få konsekvenser i en tid, hvor uafhængig, national journalistik er under pres fra internationale medier baseret på andre hensyn end uafhængig public service«, mener bestyrelsesformanden.

Hvordan DR forventer, at de konkrete besparelser skal gennemføres, vil Michael Christiansen endnu ikke sige noget om.

»Den politiske aftale omfatter en økonomisk ramme og en ny model for finansieringen, men DR afventer et medieforlig, før der kan siges noget konkret om, hvordan besparelser skal gennemføres,« siger han.

Medieforliget forventes at blive forhandlet på plads i foråret 2018.

Foruden besparelser på 20 procent indebærer aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti, at licensen fremover skal betales over skatten.

Om det siger DR-formanden:

»DR har, som vi tidligere har givet udtryk for, stor forståelse for denne beslutning. Det er samtidig af største vigtighed, at fremtidige forhandlinger om DRs budgetter sker med respekt for armslængde mellem medier og politikere.

Flere partier i rød blok mener, at besparelsen i DR er for voldsom.

SFs gruppeformand, Jacob Mark, kalder spareplanen for en »nedslagtning af DR«, mens De Radikale er klar til at »kæmpe med næb og klør« for at undgå, at spareplanen bliver gennemført.

