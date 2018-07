»Doven«, »inkompetent« og »klamphugger«: DF er ofte ude med riven mod nye ministre

Rasmus Jarlov havde dårligt – hvis overhovedet – nået at sætte sig i stolen på sit nye ministerkontor, før den konservative politiker fik at vide, at han burde være bedre opdraget. Udtalelsen er blot én i en række af spidse kommentarer, som Dansk Folkeparti har været garant for at levere, men sådan er spillet på Christiansborg, mener Søren Espersen.