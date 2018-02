Dobbeltstraf, udsmidning og fængselsrisiko for pædagoger: Seks ting vi ved om Løkkes ghetto-udspil

Det skal være sværere at flytte ind i ghetto-områder og lettere at blive smidt ud. I hvert fald for visse personer. Og så skal en forbrydelse i en ghetto medføre dobbeltstraf. Læs her, hvad vi ved om Løkkes kommende strategi.