Direktør for sundhedsplatform fik 100.000 kroner i bonus

Direktøren for Sundhedsplatformen fik i november 100.000 kroner i bonus, selv om det nye it-system har haft alvorlige problemer og er blevet stærkt kritiseret.

Det skriver DR Nyheder, der har fået aktindsigt i eftervederlaget hos Region Hovedstaden.

I aftalen om bonussen fremgår det, at direktøren fik den for "det særlige ansvar for Sundhedsplatformens samtidige implementering i Region Hovedstaden og Region Sjælland".

Det fremgår ikke af aftalen om, der var opsat nogle mål for, hvordan Sundhedsplatformen fungerede.

Koncerndirektør i Region Hovedstaden, Jens Gorden Clausen, har underskrevet bonussen med direktøren.

Han skriver i et skriftligt svar til DR Nyheder, at direktøren "har leveret Danmarkshistoriens største sundheds-it-system til tiden og inden for den økonomiske ramme".

Region Hovedstaden har benyttet it-systemet siden 2016, og det har siden fået meget kritik.

Eksempelvis skrev Berlingske på baggrund af et notat i midten af januar, at fejl i Sundhedsplatformen har betydet, at fem kræftsyge børn har fået for høj eller lav dosis af kemobehandling.

Kontrollen af børnenes behandling blev ikke gennemført i tilstrækkelig grad på grund af tidspres. Børnene havde ifølge Niels Kroman, der er cheflæge i Kræftens Bekæmpelse, dog ikke været i fare.

Nyheden om bonussen på 100.000 kroner kommer kort tid efter, at DR Nyheder har beskrevet, at direktører i Banedanmark i 2016 fik udbetalt bonusser på mellem 100.000 og 125.000 kroner.

