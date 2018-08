DFer kritiseres for at opfordre til at skyde migranter: »Nu må det være nok«

Spansk politi bør bruge deres skydevåben mod migranter, og de skal skyde for at ramme.

Sådan lyder opfordringen fra formanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Faxe Kommune, Steen Petersen, der er fra Dansk Folkeparti. Det skriver TV Øst.

»Migranterne har stormet den spanske enklave Ceuta i Marokko i Nordafrika. Disse forbrydere befinder sig altså nu i EU. Migranterne klippede gitterhegnet i stykker og angreb vagterne med lim, batterisyre og afføring som kasteskyts.«

»Jeg skal derfor opfordre det spanske politi til at bruge deres skydevåben for at stoppe invasionen. Betjentene skal skyde for at ramme,« skriver han i et facebookopslag.

Politikeren skrev først i opslaget, at opfordringen skete på »vegne af Integrationsudvalget i Faxe Kommune«. Det har han senere fjernet, men opfordringen om at skyde står fortsat i opslaget.

Facebookopslaget vækker forargelse hos Finn Hansen (S), der er medlem af Integrationsudvalget i Faxe Kommune.

»Jeg har skrevet til borgmesteren (Ole Vive (V), red.), for nu må det være nok. Vores problem er jo, at når han udtaler sig som udvalgsformand, skal det være, som flertallet af udvalget mener. Borgerne kan jo ikke skelne,« siger han til TV Øst.

Steen Petersen skriver sit opslag efter en artikel fra tidligere på ugen om, at 116 afrikanske migranter onsdag stormede den spanske enklave Ceuta og dermed tvang sig adgang til EU.

Han forklarer, at spanske myndigheder skal følge de procedurer, de har.

»Spanske betjente har ligesom alle andre landes betjente nogle procedurer for, hvornår og hvordan man anvender magt. Det her med at ramme er selvfølgelig et af de sidste trin i magtanvendelsen.«

»De skal følge deres regler og stoppe tilstrømningen. Man starter ikke med at plaffe løs. Det er ikke meningen med det. Man starter med at anråbe folk og skyde affyre varselsskud og så videre, og til sidst bruger man skud, hvor man skyder efter eksempelvis benene,« siger Steen Petersen til Ritzau.

Avisen El Pais citerede tidligere på ugen kilder i administrationen i enklaven for at sige, at migranterne klippede hegnet i stykker. Derefter angreb de vagterne og brugte lim, batterisyre og afføring som kasteskyts.

Angiveligt kom syv officerer fra civilgarden og flere migranter til skade under hændelsen. Efterfølgende er migranterne blevet udvist.

»Jeg synes, at det er glimrende, hvis spansk politi anholder en hel masse og returnerer dem. Det er glimrende. Hvis de gør det, skal der ikke skydes.«

»Det er kun, hvis de med vold trænger ind i landet, så har politiet lov til at bruge de nødvendige magtmidler,« siger Steen Petersen.

Dansk Folkepartis partisekretær, Poul Lindholm, siger til Ekstra Bladet, at partiet tager afstand fra opfordringen. Han siger, at der »bliver taget hånd om det lokalt«, og at opslaget bliver fjernet.

/ritzau/