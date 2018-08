DF vil skaffe penge ved at spare på indvandrere

Der er penge nok at finde på næste års finanslov. Danmark bruger årligt 36 milliarder kroner på ikkevestlige indvandrere.

Det siger Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen, før finansminister Kristian Jensen (V) torsdag formiddag fremlægger næste års finanslov. Regeringen præsenterer også Økonomisk Redegørelse.

»Vi har noget at spille med. Vi bruger 36 milliarder om året. Hvis vi bare kan bringe det ned med ti procent over en kort årrække, så har vi 3,6 milliarder om året at gøre godt med,« siger René Christensen.

DF vil spare ved flere optjeningsprincipper. Indvandrere skal således bo flere år i Danmark, før de kan få sociale ydelser ligesom med folkepension. Desuden vil partiet stramme reglerne for familiesammenføring, påpeger han.

»Det er paradigmeskiftet, som vi også havde ved sidste finanslov. Det vil vi også arbejde videre med denne gang,« siger René Christensen.

Han er ikke bekymret over, at regeringen kun har afsat 1,35 milliarder kroner til forhandlinger med DF, som sidste år kunne forhandle om over to milliarder kroner.

Regeringen lader i 2019 det offentlige forbrug vokse med 0,4 procent. Det er godt, at den har droppet tanken om nulvækst, mener DF's finansordfører.

»Det er positivt, at regeringen nu har indset, at der er behov for en lille, moderat vækst i det offentlige forbrug. Det gør øvelsen noget nemmere for Dansk Folkeparti,« mener René Christensen.

Spørgsmål: Skal I have et højere offentligt forbrug?

»Nej. Det handler ikke kun om at bruge pengene. Det handler også om at bruge dem rigtigt. Vi vil gerne bruge nogle penge på ældreområdet. Det har regeringen ikke prioriteret så meget,« siger René Christensen.

DF ser gerne, at regeringen fjernede omprioriteringsbidraget før 2022. Ellers sker der ikke kloge omlægninger af offentligt forbrug, men blot besparelser, mener DF's finansordfører.

»Vi vil tale med regeringen om, hvornår bidraget skal udløbe. Det behøver ikke være ens for alle. Det kan være forskelligt. Små gymnasier når meget hurtigt grænsen for, at de ikke kan finde flere penge,« mener René Christensen.

»På erhvervsskolerne kan vi også se, at vi har en udfordring,« siger han.

/ritzau/