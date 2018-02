DF vil sætte stopper for langvarig praktik i børnehaver

Det dur ikke med seks måneder lange praktikforløb for udfordrede, skoletrætte unge.

Det mener Dansk Folkepartis børne- og familieordfører Pernille Bendixen.

Meldingen kommer i kølvandet på sagen om institutionen Taastruphøj, hvor en 14-årig dreng i skolepraktik mistænkes for overgreb mod flere børn i institutionen.

»Daginstitutioner har et ret højt fagligt niveau. Det er også en ret høj pris, forældrene betaler. Vi skal helst ikke have andre ind end dem, der er ansat til at være der,« siger Pernille Bendixen.

Drengen har over for Høje Taastrup Kommune erkendt at have befølt og kysset flere piger i institutionen.

Han er nu bortvist fra institutionen og overgivet til de sociale myndigheder.

Men står det til Dansk Folkeparti, skal det være slut med sådanne praktikforløb fremover.

»Jeg har det fint med, at der kommer unge fra 8. og 9. klasse i praktik en uge i en institution. Der er tale om - forhåbentlig da - velfungerende mennesker, der er der en uge, og så er det det.«

»Men når du har et praktikforløb et halvt år med en ung, der er udfordret og selv har brug for noget ekstra, så udfordrer det jo personalet. Og de er i forvejen presset på normeringerne,« siger Pernille Bendixen.

Er det ikke lidt drastisk at reagere på en enkelt sag?

»En sag er for os en sag for meget. Der skal være en høj sikkerhed i en daginstitution. Det handler jo om børn, der ikke selv kan sige fra,« siger hun.

Pernille Bendixen har ikke lagt sig fast på, hvad hun som folketingspolitiker kan gøre for at sætte en stopper for de længerevarende praktikforløb.

»Egentlig er det jo kommunernes ansvar, men når der kommer sådan en sag, så kalder det på, at vi handler. Så må vi se på, hvilken model vi kan nå frem til,« siger hun.

/ritzau/