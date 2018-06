DF: Rasmus Jarlov er arrogant, hovskisnovski og hilser aldrig

Sjældent - hvis nogensinde tidligere - har en minister fået en så hård velkomst af et støtteparti, som den Dansk Folkeparti nu giver landets nye erhvervsminister, Rasmus Jarlov (K). Det skriver DR.

Den konservative minister får som en af sine nærmeste samarbejdspartnere Dansk Folkepartis erhvervsordfører, Hans Kristian Skibby, der nu udtrykker sin store skuffelse over, at det netop bliver Rasmus Jarlov, som han nu skal samarbejde med om erhvervspolitikken.

»Folk kan grine eller lade være, men jeg lægger meget i, om man gider tale med hinanden, når man går forbi hinanden på Christiansborg. Jeg har været herinde i 14 år, og han har ikke hilst endnu. Jeg synes da, det er et dårligt udgangspunkt at have, når man skal til at samarbejde med en ny minister,« siger Hans Kristian Skibby og konkluderer:

»Rasmus Jarlov mener, at han er lidt mere end andre. Han er sådan lidt hovskisnovski.«

Så du synes, han er arrogant?

»Ja, ordet arrogant er et, du bruger – det kunne også godt komme ud af min mund,« siger Hans Kristian Skibby.

Rasmus Jarlov har haft sin gang på Christiansborg som konservativt folketingsmedlem i fem år. Og spørger man DF-ordføreren, har han ikke gjort noget godt indtryk hos kollegerne:

»Jeg har ikke hørt ret mange, der har talt om ham som en åbenhjertelig og folkelig politiker – tværtimod er han noget af en stivstikker.«

DF-ordføreren mener, at Rasmus Jarlov kun er blevet minister af én eneste grund:

»Jamen, de har jo ikke andre. Partiet vader jo ikke ligefrem i folketingsmedlemmer og parlamentarikere. Så der er jo ikke rigtig nogen at tage af.«

Hvilken indvirkning har det på det politiske, at han ikke vil hilse på gangen?

»Mange vil jo sige, at det er af ren symbolsk karakter. Jeg tror da også, at han vil hilse på mig nu, når han er minister på det område, hvor jeg har været erhvervsordfører siden 2011,« siger Hans Kristian Skibby og konkluderer om den nye erhvervsministers muligheder for et godt fremtidigt samarbejde med Dansk Folkeparti, at Jarlov er bagud på point fra starten.

DF-ordføreren understreger, at Rasmus Jarlov med fordel vil kunne lægge stilen om, hvis han skal have et godt samarbejde op at stå med regeringens støtteparti.

»Så skal han jo prøve at lægge den der konservative attitude af sig. Den gammeldags facon. Den der hvor man selv er lidt mere end andre. Den synes jeg, at han skal pakke sammen.«

Vanskeliggør du ikke et fremtidigt godt samarbejde med Rasmus Jarlov, når du giver ham sådan en »varm velkomst«?

»Jo, det kan man godt sige. Men altså, jeg er et ærligt menneske, og jeg kan ikke stå og sige hjertelig velkommen til et menneske, som ikke gider at hilse på mig. Længere er den ikke,« siger Hans Kristian Skibby.

Ved ministeroverdragelsen i Erhvervsministeriet her til eftermiddag var Rasmus Jarlov meget fåmælt, da han blev gjort bekendt med, hvordan erhvervsordføreren for regeringens støtteparti ser på ham:

»Det vil jeg ikke kommentere.«