DF-profil: Ramadan-kage symboliserer islamisering

»Nu holder det simpelthen op!«

Med den kommentar lagde folketingsmedlem Kenneth Kristensen Berth (DF) søndag et billede op Facebook af en kage.

Kagen var købt i Bilka og er dækket af hvid glasur med teksten "Eid Mubarak". Eid er betegnelsen for afslutningen på den muslimske fastemåned ramadanen.

Udtrykket "eid mubarak" svarer til, når kristne ønsker hinanden glædelig jul. Og det er altså for meget, at den slags står på kager i Bilka, mener Kristensen Berth.

»Kagen symboliserer en stigende islamisering af vores fædreland,« siger han til Ritzau mandag, efter at hans opslag har fået tusindvis af kommentarer på de sociale medier.

»Islam fylder mere og mere i det offentlige rum. Det er på alle planer, lige fra daginstitutioner, der serverer halalkød, til skoler, der indfører kønsopdelt svømmeundervisning,« siger Kristensen Berth.

Men Venstres indfødsretsordfører, Jan E. Jørgensen, mener, at ramadan-kagen fra Bilka er i en helt anden kategori end sagerne om svinekød versus halal i daginstitutioner.

Forskellen er, om flertallet i blandt andet tilfældet med halalkød skal ændre vaner eller tilpasse sig et religiøst mindretal, forklarer han. Det er der på ingen måde tale om i tilfældet med kagen.

»Der går ikke noget som helst af os ved, at Bilka sælger en kage, hvor man fejrer eid. Det betyder ikke, at der ikke er plads til påskebryg eller julebryg,« siger Jan E. Jørgensen.

»Jeg kan slet ikke forstå, at man kan gå i så små sko, at man kan blive hidset op over, at nogle danskere, som tror på noget andet end de fleste, nemlig islam, højtideligholder en religiøs højtid ved at spise kage.«

»Det er dem vel undt, at de holder en fest, ligesom jeg holder juleaften,« siger Jan E. Jørgensen.

Han mener, at opslag som det, Kristensen Berth har lagt ud, er med til splitte den danske befolkning. Og det erkender DF-politikeren sådan set.

»Som politiker er man sat i verden for at tilkendegive sin holdning. Hvis vi alle sagde det samme, ville vi ikke have noget levedygtigt demokrati,« siger Kristensen Berth.

/ritzau/