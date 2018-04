DF-profil i angreb på medier: »Jeg befinder mig i det største mørkeland overhovedet«

I kølvandet på skyderier på Vestegnen beskylder Kenneth Kristensen Berth medierne for at være ligeglade. For journalister begynder Udkants-danmark centimeter uden for Københavns bygrænse, lyder opsangen fra DF-politikeren.