DF om køb af nye eltog: Timemodellen er afsporet

København. Et bredt flertal i Folketinget har torsdag besluttet at indkøbe nye eltog, og det vil betyde, at timemodellen reelt er kørt af sporet.

Det mener transportordfører Kim Christiansen (DF) om den model, der skulle sikre højst en times transporttid mellem de fire store byer i Danmark.

»Når man køber tog, der kører 200 kilometer i timen, så har man i princippet aflivet timemodellen. Hvis man alligevel ikke kan opnå den, er der ingen grund til at bruge ti milliarder kroner på at spare måske 12 minutter,« siger han.

Togfonden skal med midler fra olieproduktionen i Nordsøen sikre tog og infrastruktur, der kan bringe rejsetiden ned.

Hans pointe er, at timemodellen forudsætter højhastighedstog, der kører op til 250 kilometer i timen. Men de eltog, som partierne har besluttet at købe, kan højest køre 200 kilometer i timen.

Både Socialdemokratiet og SF mener, at timemodellen stadig kan indfris, men det giver Dansk Folkeparti ikke meget for.

Læs også DSB's direktør: Model for vedligehold af eltog er usikker

Kim Christiansen peger på to projekter, som DF nu vil af med:

Strækningen over Vejle Fjord skønnes at koste omkring fem milliarder kroner, hvis der skal bygges en direkte broforbindelse for at gennemføre timemodellen og skære en håndfuld minutter af rejsetiden.

Jernbanestrækningen mellem Hovedgård og Hasselager ventes at koste 3,5 milliarder kroner og vil skære seks minutter af rejsetiden.

»Det giver i hvert fald en del udfordringer. Vi skal lave Vejlefjordbroen og banen oppe ved Hovedgård, og så har vi stadig ikke sikkerhed for, at vi kan opfylde timeplanen med de 200 kilometer i timen.«

»Jeg vil opfordre til, at vi mødes i togfonden og får en mere realistisk tilgang til det. Så kan det godt være, at det bliver 65-70 minutter, men det er i min optik også fint nok«, siger transportordføreren.

Den kontrakt, der udbydes nu, vil forpligte DSB til at købe cirka 90 tog, der kører 200 kilometer i timen og yderligere give en option på op til i alt cirka 200 tog.

Læs også Indkøb af nye eltog for 11 milliarder sendes i udbud

Det vil derfor være muligt at vælge for eksempel 150 tog, der kører 200 kilometer i timen, og cirka 50 højhastighedstog, som der er brug for til at køre timemodellen med højhastighedstog.

Men det afviser DF.

»Ifølge DSB skulle man have én type materiel. Skal man også købe højhastighedstog, tror jeg, det vil blive voldsomt dyrt,« siger Kim Christiansen.

Han opfordrer derfor partierne bag togfonden til at mødes nu i stedet for at vente til 2019, som planen oprindeligt var.