DF nedtoner fyringstrussel mod ældreminister før samråd

København. Ministertaburetten vaklede tilsyneladende under ældreminister Thyra Frank (LA) før sommerferien.

"Thyra Frank skal til at bestille noget, ellers fyrer vi hende", lød en overskrift hos DR på et interview med Dansk Folkepartis ældreordfører, Jeppe Jakobsen.

Men når ældreministeren tirsdag skal svare på spørgsmål i det første åbne samråd efter sommerferien, behøver hun ikke at frygte, at støttepartiet pludselig mister tålmodigheden og vælter hende.

- Generelt kan man sige, at ældreministerens samråd ikke er noget, man skal forvente sig for meget af, siger Jeppe Jakobsen før samrådet til Ritzau.

- Jeg vil langt hellere måle regeringen på det finanslovsudspil, de kommer med, og se der, om de prioriterer ældreområdet.

- Hvis vi skal være tilfredse med udspillet, skal der være lagt midler ind, der gør, at kommunerne kan følge med. Der kommer flere ældre, og det kommer alt andet lige til at kræve, at der skal bruges flere penge, siger ordføreren.

Tirsdagens samråd handler om underbemanding på landets plejecentre. Det er SF, der har bedt Thyra Frank om at redegøre for, hvor omfattende problemet er.

Mange plejecentre er afhængige af vikarer og løstansatte i den daglige drift. Og da der i foråret var optræk til konflikt på de offentlige arbejdspladser, viste det sig, at mange centre ikke var bemandet med andet end det, der svarer til nødberedskabet, fremgår det af dagsordenen til mødet.

Thyra Frank skal fortælle, hvad regeringen vil gøre for at løse det problem. Men det bliver altså ikke svarene på samrådet, der afgør hendes ministerfremtid.

Jeppe Jakobsen mener heller ikke, at hans udtalelser før sommerferien skulle forstås som en direkte fyringstrussel.

- Det skulle nok mere forstås som en dyb forundring over, at regeringen går så meget op i, at man skal arbejde og være effektiv. Men så ikke sørger for, at der er arbejde nok i egne rækker, når man ansætter en minister, siger han.

/ritzau/