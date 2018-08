DF kritiserer Brian Mikkelsen for at opfinde problemer

København. Interesseorganisationen Dansk Erhverv foreslår at etablere et nationalt kompromis, hvor arbejdsgivere og fagforeninger bøjer sig mod hinanden.

Kompromisset skal gøre det lettere for danske virksomheder at rekruttere udenlandsk arbejdskraft.

Ellers kan det få alvorlige konsekvenser for velfærdsstaten, lyder det fra direktør for Dansk Erhverv Brian Mikkelsen i et interview med Berlingske.

Men det er ganske enkelt ikke korrekt, siger Lars Andersen, direktør i tænketanken Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, til Ritzau.

- Vi har i dag et rekordhøjt antal østeuropæiske arbejdere i Danmark. Derudover er der omkring 17 millioner arbejdsløse i EU, og alene i Sydeuropa er der 8,3 millioner arbejdsløse.

- Mange af dem har en uddannelse. Og med reglerne i dag er det faktisk muligt for de danske arbejdsgivere at ansætte dem. Det er der intet, der forhindrer dem i, siger han.

En analyse fra Dansk Erhverv viser, at lidt mere end hver fjerde af erhvervsorganisationens medlemsvirksomheder forventer, at en begrænset adgang til kvalificeret, udenlandsk arbejdskraft vil få dem til at sige nej til nye ordrer eller sende flere opgaver til udlandet.

Over for Berlingske kalder Brian Mikkelsen manglen på kvalificeret arbejdskraft for "den største udfordring, vi har".

Han mener blandt andet, at flygtningedagsordnen er "peanuts" i forhold til.

Men det er ifølge Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen, at skabe et problem, som slet ikke er der.

- Der er et rekordhøjt antal udlændinge, der arbejder i Danmark.

- Hvis Dansk Erhverv ønsker mere kvalificeret arbejdskraft til Danmark, kan de jo hente det fra andre EU-lande - og hvis de ønsker at hente arbejdskraft til Danmark fra lande uden for EU, så kan de også godt gøre det.

- Det kræver bare, at de betaler dem en ordentlig løn og giver dem nogle ordentlige arbejdsvilkår. Hvis de gør det, er der adgang til kvalificeret arbejdskraft, siger han.

Udmeldingen fra Dansk Erhverv kommer i forbindelse med, at arbejdsmarkedets parter mødes fredag om manglen på arbejdskraft i Danmark.

/ritzau/