DF-gruppeformand truer med exit: Jeg vil være EU-spidskandidat - ellers er det slut

Anders Vistisen er havnet i et limbo. Mens Morten Messerschmidt, den tidligere gruppeformand for DF i EU, har fået fri bane til at stille op til Folketinget, sidder den nuværende gruppeformand Vistisen tilbage og venter på at få afklaret sin politiske fremtid.

Anders Vistisen ved godt, hvad han vil: Han vil være spidskandidat for Dansk Folkeparti til EU-valget i maj. Det siger han nu højt for første gang til avisen Danmark, der møder ham til et sommerinterview i hans lille rækkehus i den vestlige udkant af Herning.

Han taler om, hvordan han planlægger en karriere i politik på langt sigt, men at den også kan vise sig at slutte, før den rigtigt nåede at komme i gang.

»Jeg har valgt, at jeg går efter at blive spidskandidat til parlamentet. Det er over et år siden, at jeg meddelte det til partiet. For mig er det den eneste position, der er relevant,« siger Anders Vistisen til avisen Danmark.

Det er Dansk Folkepartis misbrug af EU-midler i forbindelse med Meld/Feld-sagen, der hænger som en skygge. EU's antisvindel-enhed er stadig i gang med efterforskningen, og ingen ved, hvornår de er færdige. Heller ikke Anders Vistisen - men han har ingen forventninger om, at det sker inden EU-valget. Og meldingen fra partitoppen er, at de ønsker en afklaring, inden de vil stille en spidskandidat op, der er omfattet af undersøgelsen.

»I Dansk Folkeparti er det hovedbestyrelsen, der beslutter, hvem der skal være spidskandidat, så jeg må vente at se, om de vejer mig og finder mig for let. Det er et grundvilkår i politik, at ens karriere pludselig kan være slut. Når først man har spillet i superligaen, er det bare ikke særligt interessant at komme ned i første division igen. Så er det måske bedre at finde sig noget andet. Jeg er partimand og holdspiller, så jeg kommer ikke til at smække med døren og melde mig ud i vrede, men jeg kommer til at konkludere stille og roligt, at jeg skal bruge min hverdag på noget andet end politik,« siger Anders Vistisen til avisen Danmark.

Han er dog ikke bange for at fortælle sin partiledelse, at han ikke kan se logikken.

»Jeg forstår ikke, hvorfor det skal kædes sammen med Meld og Feld. Jeg har noteret mig, at partiet stoler på, at der ikke er foregået noget kriminelt. Det var mig, de satte til at gå det hele igennem, da det brød løs i efteråret 2016, og Morten Messerschmidt meldte sig syg. Vi kan se, at Morten stiller op til Folketinget, og en række af de andre i partiet, der også var involveret, har heller ikke noget uafklaret omkring deres situation.«

De andre i partiet?

»Der har været folk i partiapparatet, der har været en del af ... hvad skal man sige ... af den måde, vi har søgt ind til Meld og Feld på. Søren Espersen (næstformand i DF, red.) har jo også været medlem af bestyrelsen i Feld. Det at blive gruppeformand og tage ansvaret udadtil var jo ikke noget, jeg greb ud efter. Det ikke var noget, jeg som udgangspunkt fik noget ud af,« siger Anders Vistisen.

Tænker du i dag, at det skulle have været en fra partiet hjemme i Danmark, der tog sig af Meld og Feld-sagen?

»Man kan sige, at sådan fungerede det i hvert fald ikke. Jeg var så meget holdspiller, at jeg tænkte, at nogen blev nødt til at tage opgaven på sig. Når Morten samtidig havde sit blackout og sin sygemelding, blev det et utroligt stort pres, der fik mig til at reflektere over, om det var prisen værd. Men vi kom igennem det og venter nu på en konklusion, men jeg synes, jeg tog rigtigt mange bolde, som ikke naturligt burde være landet på min banehalvdel.«

Føler du, at partiet har udvist dig nok taknemmelighed?

»Jeg har haft utrolig stor opbakning fra Kristian Thulesen Dahl og partiets presseafdeling, men det føles frustrerende, at man åbenbart mener, at denne sag belaster mig så meget i forhold til nogle af de andre, der har været involveret i sagen. Jeg kan da godt have den eftertanke, at det kunne have været bedre for mig, hvis der var en anden, der skulle ud og tage disse ting. Det kan jeg ikke bruge til så meget i dag.«

Tror du, dit parti overvejer, om du kunne være det billigste offer?

»Man kan gøre sig mange tanker.«

Har du gjort dig de tanker?

»Jeg har følt stor opbakning. Jeg er også blevet tilbudt folketingskredse, men jeg har truffet det valg, at jeg vil beskæftige mig med europapolitikken. Jeg kan ikke forestille mig at efterlade det, vi har fået bygget op i EU, i den blå luft og tage hjem til Danmark, selv om det ville være nemmere. Jeg har ikke gjort mig mange tanker om, hvorvidt jeg er udsat for negativ særbehandling i mit parti.«

Har jeg ret, når jeg fornemmer en understrøm af, at du ikke føler, du har fået den belønning, du har fortjent?

»Var det ikke Churchill, der sagde, at hvis du vil have venner i politik, skal du købe en hund? Dette har ubetinget været den største møgsag i Dansk Folkepartis historie, og så er der ting, der er vigtigere end Anders Vistisens karriere. Det har jeg fuld forståelse for. Det er så bare træls, hvis man er der, hvor det falder uheldigt ud. Hvis jeg ender der, er jeg klar til at leve med det,« siger Anders Vistisen til avisen Danmark