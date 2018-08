DF-gruppeformand nægter at have krævet spidskandidatur: Det er en konfrontatorisk udlægning

Det skulle ikke forstås som et ultimatum, da DFs gruppeformand i EU, Anders Vistisen, for et par dage siden i et interview med Avisen Danmark sagde, at han gik efter at blive EU-spidskandidat og ellers ville trække sig fra politik.

Det præciserer han nu over for Berlingske.

»Jeg synes, kommentatorerne har valgt en meget konfrontatorisk udlægning. Der var tale om en stilfærdig konstatering af, at hvis ikke jeg bliver opstillet til EU, og når jeg samtidig for længe siden har sagt, at jeg ikke vil opstilles til Folketinget, så er den naturlige konsekvens, at jeg ikke er i politik,« siger Anders Vistesen.

I interviewet med Avisen Danmark lader han forstå, at han ville ønske, DF snart ville udpege sin spidskandidat til valget - en post, han klart går efter.

Men Dansk Folkeparti har ifølge mediet meldt ud, at partiet vil afvente en afklaring i den såkaldte Meld og Feld-sag, som handler om misbrug af EU-midler, inden de vil udpege en spidskandidat, som er omfattet af undersøgelsen.

Det betyder, at kandidatlisterne først vil blive klar til januar - og dermed med for kort aftræk til et valg. Og dén timing betyder altså, at Vistisen ifølge eget udsagn - hvis ikke han bliver spidskandidat - vil ende tilbage uden nogen folkevalgt politisk post.

»Det er sådan set bare det, jeg forklarer: At så må jeg jo se mig om efter noget andet at fylde min hverdag med end politik. Jeg kommer ikke til at smække med døren. Og jeg vil forblive medlem af DF,« siger han.