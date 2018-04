DF forlanger TV 2 tilbage til Fyn: »Det her er et decideret krav«

TV 2 er blevet for meget København og for lidt provins, mener Dansk Folkeparti, der vil rykke TV-stationen tilbage til Odense. Tilbageflytning af medarbejdere og produktion er et decideret krav for at støtte et salg af TV 2, pointerer DF-ordfører.