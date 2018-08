DF er klar på en regering med Venstre og Konservative

Dansk Folkeparti går gerne i regering med De Konservative og Venstre.

Det siger DF-næstformand Søren Espersen, efter at De Konservatives formand, justitsministeren Søren Pape Poulsen, til flere medier har udtalt, at De Konservative er klar til at gå i regering med DF.

»Det er en glædelig og god besked at få. Jeg synes, at vi generelt har et fortræffeligt forhold til De Konservative og de K-ministre, som vores ordførere arbejder sammen med.«

»Vi har fået opbygget et velfungerende samarbejde med De Konservative. Sådan har det ikke altid været, så det er en glædelig udvikling,« siger Espersen.

Tilbage i 00'erne, da DF med Pia Kjærsgaard som formand var støtteparti til den daværende VK-regering, slog det ofte gnister mellem DF og Konservative.

Men Pape mener, at De Konservative og DF har nærmet sig hinanden og fået et større værdifællesskab. Det er også Espersens opfattelse.

/ritzau/