DF: Elbæks udlændingepolitik er et frontalangreb på Danmark

Bliver Alternativets udlændingepolitik ført ud i livet, vil danskerne miste afgørende indflydelse på udviklingen af deres eget land.

Sådan lyder reaktionen fra Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, efter at Alternativet har offentliggjort sit bud på et regeringsprogram.

Det indeholder flere udlændingepolitiske elementer. Blandt andet et forslag om at ændre grundloven, så udlændinge, der har boet og arbejdet i Danmark i fire år, får stemmeret til Folketinget.

- Det er et angreb på det, der er grundstenen i nationalstaten, siger Henriksen.

- Nationalstaten tager udgangspunkt i den historie og kultur, der er. Men den tager også udgangspunkt i de borgere, der er i landet, siger Henriksen, der kalder forslaget helt vildt.

Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, siger i et interview med Ritzau, at han slet ikke kan se nogen ulemper ved forslaget. Men det kan DF altså. Og det samme gælder de øvrige forslag på udlændingeområdet.

Et af dem er, at udlændinge med lovligt ophold skal have ret til familiesammenføring fra dag 1. I dag skal nogle flygtninge vente tre år, før de kan søge om at få familien hertil.

Uffe Elbæk tror ikke, at forslaget i praksis vil få stor betydning for, hvor mange der kommer hertil.

- I forhold til hvordan situationen ser ud i dag, bliver det et meget begrænset antal mennesker, som vil blive familiesammenført. Der er jo ikke ret mange, som søger om asyl og får det, siger Elbæk.

- Hvis du får asyl, skal du have mulighed for at være sammen med din familie. At splitte familier ligger så fjernt fra vores værdigrundlag og vores humanistiske tilgang til at behandle mennesker respektfuldt.

Men Henriksen er helt uenig i, at forslaget ikke vil få de store konsekvenser.

Han mener, at nemmere adgang til familiesammenføring vil være med til at tegne et billede ude i verden af, at Danmark er et attraktivt sted at søge asyl. Alternativets forslag om at afskaffe integrationsydelsen trækker i samme retning, mener han.

- Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det vil betyde en voldsom forøgelse af den samlede indvandring til Danmark - især fra muslimske lande, siger han.

- Det vil betyde, at vi lige så godt kan pakke sammen. Vi vil slet ikke have nogen indflydelse på, hvordan Danmark udvikler sig fremadrettet, siger han.

- Hvis man fører det helt ud, er det et frontalangreb på Danmark som kulturnation. Så vil det eneste, vi har til fælles med hinanden, være at vi bor på den samme geografiske enhed.

- Der er ikke meget fædrelandskærlighed i det her, mener Martin Henriksen.

