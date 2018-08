Det ved vi om regeringens bud på en finanslov

Torsdag præsenterer regeringen sit udspil til den kommende finanslov - den sidste inden valget.

I de seneste uger er der løbende blevet afsløret dele af indholdet. Her er et overblik over, hvad vi ved indtil videre.

Uddannelsesområdet:

SU-fribeløbet, som er det beløb, studerende må tjene ved siden af SU’en, bliver hævet med 1.000 kr. om måneden.

Afgifter:

Små virksomheder, der ikke har nævneværdigt erhvervsaffald, skal slippe for administrationsgebyret for affaldshåndtering. Det afsættes der 50 mio. kr. til.

80 mio. kr. skal styrke indsatsen mod svindel ved at øge kontrollen på regnskabs- og selskabsområdet. 60 mio. kr. skal findes på finansloven, mens de resterende 20 mio. kr. skal findes ved omprioritering i erhvervslivet.

Regeringen vil ligestille el-opvarmede sommerhuse med el-opvarmede helårsboliger. Det betyder en sænkelse af afgiften, hvilket vil betyde, at en gennemsnitlig sommerhusejer med elvarme slipper ca. 4.500 kr. billigere på elregningen om året. Ændringen vil betyde noget for ca. 50.000 sommerhusejere.

Børneområdet:

Udsatte børn skal over de næste fire år prioriteres med én mia. kr. Af den milliard går 760 mio. kr. til flere pædagoger i vuggestuer, som har børn fra sårbare familier. Desuden går der penge til flere besøg hos sundhedsplejersken i barnets første leveår.

Kultur:

100 mio. kr. årligt over de næste fire år skal gå til kulturelle initiativer. Pengene skal blandt andet gå til museer, en styrkelse af de kunstneriske uddannelser og en kulturel undervisningsindsats for landets 4. klasser.

Sundhedsområdet:

Der bliver afsat 100 mio. kr. årligt i permanente midler til borgere med de sværeste og mest invaliderende psykiske lidelser.

Der afsættes godt 40 mio. kr. til, at alle drenge fra 12-års-alderen skal tilbydes gratis hpv-vaccine, der forebygger forskellige former for hpv-kræft.

Ældreområdet:

Ensomhed, sorg og depression blandt ældre skal bekæmpes med 100 mio. kr. årligt i fire år.

Transport:

Regeringen vil afsætte 60 mio. kr. til en forundersøgelse af en brugerfinansieret fast forbindelse over Kattegat.

Miljøområdet:

De danske kyster skal sikres med mere en milliard kroner på den kommende finanslov, og midlerne bliver dermed fordoblet.

Ifølge de Konservatives politiske ordfører Mette Abildgaard (K) vil regeringen afsætte »et pænt millionbeløb« til naturen.

Ifølge TV2 Lorry vil regeringen formentlig også afsætte 5,5 mio. kr. ekstra på næste års finanslov til landets fem nationalparker.

Forbrydelse og straf:

Regeringen vil begrænse brugen af samfundstjeneste til voldsforbrydere og i stedet benytte mere fængselsstraf, når det kommer til sager med grov vold og i de alvorligste tilfælde af sager om simpel vold. Justitsministeriet vurderer, at det vil koste 11 mio. kr. årligt at sende flere i fængsel frem for samfundstjeneste.

Udviklingsbistand:

2,6 mia. kr. afsættes til humanitære bidrag til verdens brændpunkter i 2019. Der lægges desuden op til, at man bruger 1,1 mia. kr. mere på hjælp til udviklingslande, og dansk udviklingsbistand vil således lande på ca. 0,7 pct. af bruttonationalindkomsten.

Sagsbehandling:

Ankestyrelsen vil få tilført 35 mio. kr. ekstra i 2019 for at nedbringe lange sagsbehandlingstider.

600 mio. kr. skal gå til at erstatte 70 af Skats omkring 200 IT-systemer, da disse 70 er forældede.

Andet:

Regeringen vil afsætte 10 mio. kr. årligt de næste fire år til at fremme dansk gastronomi. Pengene skal bruges til at udvikle initiativer ift. bæredygtig fødevareproduktion, madspild, sundhed og et gastronomiakademi.

Derudover foreslår regeringen at afsætte 17 mio. kr. på finansloven til at få næste års Tour de France til at starte i København. Der er ikke underskrevet kontrakt endnu.

Regeringen vil også afsætte to mio. kr. til at markere, at det i 2019 er 175 år siden, at Rødding Højskole blev stiftet. 250.000 kr. går til Rødding Højskole, mens resten går til fejring af den samlede højskolebevægelse.

Regeringen vil støtte World Pride og Eurogames i København i 2021. Det er dog uvist med hvor meget.

Kilder: Ritzau, Altinget, Jyllands-Posten og Politiken