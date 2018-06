Så er det officielt, at det officielle Danmark deltager ved fodbold-VM i Rusland.

Kulturminister Mette Bock (LA) bekræfter over for Ritzau, at hun bliver den danske regerings repræsentant ved slutrunden. Hun tager til Rusland for at se Danmarks sidste gruppekamp mod Frankrig 26. juni.

»Det er vigtigt, at det officielle Danmark bakker aktivt op om vores fodboldlandshold. Vi har kvalificeret os til VM, og det synes jeg faktisk, er en kæmpe præstation,« siger Mette Bock.

Der har de seneste måneder været tvivl om, hvorvidt Danmark sender ministre til slutrunden.

Usikkerheden opstod efter et giftangreb på en russisk eks-spion og dennes datter i Storbritannien i marts i den engelske by Salisbury.

Rusland stod bag angrebet, lød det efterfølgende fra briterne. Både eks-spionen og datteren overlevede angrebet.

Briterne var de første til at udvise russiske diplomater efter giftangrebet. Og den britiske regering meddelte desuden, at den ikke sendte ministre til sommerens slutrunde, selv om Englands landshold er med.

Danmark har selv udvist to russiske diplomater som konsekvens af giftangrebet. Russerne har svaret igen ved at udvise to danske diplomater fra Rusland.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har luftet, at der muligvis kommer flere sanktioner fra dansk side. Men altså ikke i forhold til fodbold-VM, står det nu klart.

»Det er klart, at hele den udvikling, der var efter det her utilgivelige giftangreb, giver anledning til nogle overvejelser,« siger Mette Bock.

»Men det er sådan i Danmark, at vi ikke ønsker at spænde idrætten for en politisk vogn. Skulle vi bringe det ud i yderste led, burde vi overveje, om spillerne overhovedet skulle deltage. Og det synes jeg, at de skal. Jeg vil være til stede som idrættens minister for at anerkende den fantastiske indsats, som de gør. Ikke kun for landsholdet, men for Danmark som nation,« siger Mette Bock.

/ritzau/