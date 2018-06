Det Etiske Råd er uenig med danskerne i spørgsmål om omskæring

De danske politikere er splittet i spørgsmålet om omskæring af drenge, så regeringen har rådført sig hos Det Etiske Råd, som i overvejende grad er imod et forbud. Forkvinden for Intact Denmark mener, at det er omsonst at spørge rådet, da det ikke afspejler befolkningens holdning. Den er nemlig klart for et forbud.