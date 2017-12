Danske Medier: Spar 25 procent på DR

København. DR kan sagtens skære en fjerdel af sit årsbudget på 3,7 milliarder kroner på fem år.

Det mener administrerende direktør Stig Ørskov fra JP/Politikens Hus. Han er formand for Danske Medier. Venstre vil skære 400 millioner kroner af DR's årsbudget, og pengene skal bruges til at udvide public service-puljen for andre aktører.

- En besparelse på 400 millioner kroner på Danmarks Radio er meget beskeden, i forhold til hvad man sagtens kan spare. Vi har i Danske Medier, som jeg er formand for, foreslået, at man sparer 25 procent, siger Stig Ørskov.

- Det svarer til, at man sparer omkring en milliard på Danmarks Radio. Det kan man sagtens. Der er rigelig penge i Danmarks Radio til at lave ordentlig public service.

Venstres forslag kommer, før partierne forhandler et nyt medieforlig. Det skal gælde fra 1. januar 2019. Venstre vil bruge 400 millioner kroner på en public service-pulje, men det forslag er Stig Ørskov imod.

- I medierne har vi ikke behov for mere statslig kontrol. Så idéen om at lave en pulje, som staten styrer, synes jeg faktisk er en dårlig idé, siger Stig Ørskov.

Dansk Folkeparti har ligesom Danske Medier foreslået at barbere en fjerdedel af DR's budget. Kritikere mener, at det vil lamme DR.

Spørgsmål: Hvad siger du til kritikken?

- Hvis man over en femårig periode ikke kan spare 25 procent, som vi i Danske Medier foreslog for over et år siden, så har DR ikke en ledelse, der evner at drive den organisation ordentligt, siger Stig Ørskov.

- 25 procent over en femårig periode svarer stort set til, hvad de fleste private medier har været udsat for over de seneste år.

Stig Ørskov vil ikke blande sig i, hvordan DR skal spare 25 procent. Det må DR's ledelse afgøre, mener han.

- DR drives efter armslængdeprincippet, så man ikke blander sig i den egentlige drift. Man skal lade det være op til DR's ledelse, hvordan man bedst reducerer omkostningerne, siger Stig Ørskov.

/ritzau/