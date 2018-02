Dansk Røde Kors om prins Henrik: »Han mødte ikke bare op som kransekagefigur«

Prins Henrik har i 17 år haft den særlige rolle som protektor i Dansk Røde Kors og har involveret sig i det frivillige arbejde rundt om i verden. Og med hans død har Dansk Røde Kors lidt et tab. Det fortæller generalsekretær i Dansk Røde Kors Anders Ladekarl, som slår fast, at prins Henriks rolle langt fra kun har været symbolsk.

»Han har ikke bare været protektor af navn. Han har virkelig været det af gavn,« siger Anders Ladekarl.

Prins Henrik blev udnævnt til protektor for Dansk Røde Kors i 2001 efter dronning Ingrid, der var protektor for nødhjælpsorganisationen fra 1972 frem til sin død i 2000.

»Lige fra starten af engagerede han sig i Røde Kors. Han var vores kontaktperson til erhvervslivet, og han var i en årrække aktivt deltagende i vores hovedbestyrelse,« siger generalsekretæren.

Røde Kors har 33.000 frivillige, som ifølge Anders Ladekarl kun drives af resultater og anerkendelsen af deres arbejde.

»Det at få anerkendelse for sit arbejde fra noget af det højeste i Danmark, som kongehuset er, det betyder rigtigt meget for de frivilliges engagement. Han mødte ikke bare op som kransekagefigur, han tog aktivt del i arbejdet, og når han var der, ville flere møde op og lytte. Han har været en kæmpe motivation,« siger han.

Af de ting, som prins Henrik har bidraget med til Dansk Røde Kors, nævner Anders Ladekarl:

»Han har rejst ud i verden og set vores projekter, han har åbnet butikker, været i vores lokalafdelinger, og han har altid deltaget i vores landsmøder lige til det sidste. Han har ikke bare været der og afholdt en tale, men har været der og hørt taler, spist frokost sammen med de frivillige og i det hele taget været meget interesseret i arbejdet.«

I Røde Kors’ arbejde stifter man bekendtskab med nødstedte skæbner og hårde situationer, som til tider kan være svære at håndtere. Men arbejdsbyrden har ifølge Anders Ladekarl aldrig tynget prins Henriks indsats.

»Vi oplevede ham som oprigtigt nysgerrig og interesseret. Vi følte aldrig, at det kun var noget, der skulle overstås. Han havde altid noget, han kunne bidrage med, så det med, at han ikke skulle være folkelig, har jeg rigtigt svært ved at genkende,« siger Anders Ladekarl.

Før sit hverv som protektor var prins Henrik meget involveret i hjælpearbejdet i organisationen. Gennem 32 år frem til sin udnævnelse som protektor, var han kommitteret for Dansk Røde Kors og bidrog til det frivillige arbejde, som det danske kongehus har haft en tradition for.

»Vi fornemmer, at der altid har været tid til Røde Kors i prins Henriks kalender, og det er vi meget taknemmelige for.«