Dansk Folkeparti provokerer igen: »Fører hadekampagner mod bestemte befolkningsgrupper«

Med et Facebook-opslag, der lægger op til en afstemning om, hvorvidt somaliske kvinder er en berigelse eller en byrde for Danmark, har Dansk Folkeparti skabt stor forargelse på de sociale medier. Provokation har i mange år været en bevidst strategi for DF, og ifølge den socialdemokratiske udlændingeordfører er forløbet typisk for alt, hvad der er galt med integrationsdebatten.