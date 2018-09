Dansk Erhverv: God idé at erhvervsrette 10. klasse

10. klasse skal i højere grad rettes mod erhvervsuddannelserne.

Det er et af de forslag, som ifølge Politiken er en del af regeringens nye erhvervsskoleudspil, der præsenteres torsdag.

Og det er et godt sted at sætte ind, mener Claus Rosenkrands Olsen, der er uddannelsespolitisk chef i Dansk Erhverv.

- Det lyder fornuftigt at se på indholdet i 10. klasse og på, hvordan det skoleår kan være med til at præsentere flere børn og unge for de muligheder, der findes med en erhvervsuddannelse, siger han.

Politiken skriver, at regeringen torsdag fremlægger 55 initiativer, som skal få flere børn og unge ind på erhvervsuddannelserne.

Et af initiativerne handler om, at regeringen vil nedsætte et ekspertudvalg, der skal "komme med anbefalinger til, hvordan 10. klasse kan erhvervsrettes".

Desuden lægger regeringen op til at bruge knap to milliarder kroner over de næste fire år på at få unge til at vælge erhvervsuddannelserne.

- For Dansk Erhverv ser det ud til at være et stærkt udspil, som på overfladen ser ud til at indeholde rigtig mange rigtige elementer, lyder det fra Claus Rosenkrands Olsen.

- Vi har selvfølgelig til gode at blive lidt klogere på det konkrete indhold, og hvordan midlerne bliver fordelt, men et udspil, der handler om at investere to milliarder kroner i erhvervsuddannelserne, ser positivt ud, siger han.

/ritzau/