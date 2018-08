Danmark nærmer sig et valg præget af kaos: »Vi kan ende i situationer, vi slet ikke havde forestillet os«

Med under et år til valget er dansk politik gået ind i en fase, hvor alle aktører er i konstant alarmberedskab. Regeringen vil undgå blå borgerkrig og dropper derfor som eksempel at sænke arveafgiften, mens Socialdemokratiet må gå solo og håbe, at det holder hjem. Bag det hele ligger en oplevelse af dramatik og opbrud, som kan få vidtrækkende betydning.