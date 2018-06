Danmark får medansvar for ny Nato-specialenhed

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) har torsdag aften på Danmarks vegne underskrevet en aftale om en nye specialenhed i Nato-regi.

Aftalen forpligter Danmark til sammen med Belgien og Holland at opbygge et særligt mobilt specialoperationshovedkvarter, som kan indsættes, hvor der er behov for det.

»Det nye hovedkvarter er helt i tråd med vores nye forsvarsforligs ambition om at styrke specialoperationsområdet.«

»Derfor glæder det mig, at vi har taget endnu et skridt mod vores mål om at levere efterspurgte kapaciteter til Nato,« siger Claus Hjort Frederiksen.

Aftalen er indgået i forbindelse med Natos forsvarsministermøder i Bruxelles.

/ritzau/