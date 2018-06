Brian Mikkelsen stopper som minister

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) forlader dansk politik.

Han skal være ny direktør i brancheorganisationen Dansk Erhverv og udtræder dermed både af regeringen og Folketinget.

»Jeg er både stolt, bevæget og begejstret på en og samme tid. Sagen er, at jeg har takket ja til at blive administrerende direktør i Dansk Erhverv,« skriver Brian Mikkelsen på sin Facebook-profil:

»Jeg er først og fremmest meget stolt over, at Dansk Erhverv har set i min retning. Det er en kæmpe ære at skulle arbejde intenst med det, som ligger mit hjerte nært – nemlig dansk erhvervslivs ve og vel. Jeg er også meget bevæget, for mit jobskifte betyder jo samtidig, at jeg forlader dansk politik, som har været min hverdag i de seneste 24 år, heriblandt samlet set 12 år som kultur-, justits- og erhvervsminister.«

Brian Mikkelsen afløser Jens Klarskov på posten som direktør i Dansk Erhverv.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) oplyser i en pressemeddelelse, at han vil gå til Dronningen torsdag for at »justere regeringens sammensætning«.

»Brian Mikkelsen har igennem mange år været en dygtig og engageret minister. Han brænder for at gøre en forskel – og har gjort det både som kultur-, justits-, økonomi- og erhvervsminister igennem en lang årrække,« siger Lars Løkke Rasmussen:

»Personligt har jeg sat overordentligt stor pris på mit tætte, tillidsfulde og konstruktive samarbejde med Brian. Jeg vil gerne ønske ham stort tillykke med de nye udfordringer og ser frem til samarbejdet i hans nye kapacitet.«

Flere ministerposter på CVet

Med Brian Mikkelsens afgang mister regeringen én af sine mest erfarne ministre – og Det Konservative Folkeparti partiets suverænt mest erfarne landspolitiker.

Han blev første gang medlem af Folketinget i 1993 – på daværende tidspunkt som midlertidigt medlem. Året efter, i 1994, blev han valgt til Folketinget og har været medlem siden.

Brian Mikkelsen har været erhvervsminister, siden de Konservative trådte ind i regeringen i november 2016, da Løkke udvidede sin smalle Venstre-regering til VLAK-regeringen.

I 00erne var han minister ad flere omgange under både tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) og Lars Løkke Rasmussen.

Han var således kulturminister fra 2001 til 2008, justitsminister fra 2008 til 2010 og økonomi- og erhvervsminister i perioden 2010-2011.

Brian Mikkelsen meldte sig ind i Konservativ Ungdom i de schlüterske 1980ere – partiets storhedstid – og har siden både været vidne til og spillet en nøglerolle i partiets indimellem tumultariske udvikling.

Særligt i sine første år som MFer oplevede han de interne magtkampe og personlige intriger, der op gennem 1990erne tog hårdt på de Konservative.

Da de borgerlige partier vandt regeringsmagten i 2001, var han sammen med daværende partiformand Bendt Bendtsen sit partis hovedforhandler under VK-regeringsdannelsen, og op gennem 00erne tog han som kulturminister aktivt del i den borgerlige værdikamp, som Anders Fogh Rasmussen havde søsat som statsminister.

Løkke præsenterer plan torsdag morgen

Jens Klarskov fratræder posten som direktør »efter gensidig aftale«, fremgår det af en pressemeddelelse fra Dansk Erhverv.

Dansk Erhvervs formand, Jens Mathiesen, forklarer, at tiden er inde til at lade nye kræfter træde til.

»Derfor er det en stor glæde, at Brian Mikkelsen har takket ja til posten som Dansk Erhvervs nye administrerende direktør og til at stå i spidsen for den fortsatte markante udvikling af Dansk Erhverv,« siger han i pressemeddelelsen:

»Han er den bedst tænkelige person til at stå i spidsen for Dansk Erhverv fremadrettet.«

Statsministeriet meddeler, at planen for præsentation og overdragelse i forbindelse med Brian Mikkelsens udtræden af regeringen vil blive offentliggjort torsdag morgen.