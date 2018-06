Brian Mikkelsen møder hård kritik for jobskift: »Det er og bliver problematisk«

Der gik ikke mange øjeblikke, fra afgående erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) blev annonceret som ny direktør for erhvervsorganisationen Dansk Erhverv, før en række politikere kritiserede jobskiftet.

Med skiftet til Dansk Erhverv er Brian Mikkelsen endnu et eksempel på en politiker, der skifter til en interesseorganisation inden for samme ressort.

I 2014 blev den tidligere fødevareminister Karen Hækkerup (S) for eksempel udnævnt til administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer, og senest blev Enhedslistens daværende miljøordfører, Maria Reumert Gjerding, ny præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

Og som det har været tilfældet ved tidligere lignende jobskifter, bliver også Brian Mikkelsen kritiseret for fra den ene dag til den anden at gå fra at lovgive om et område til at skulle lobbye for netop det områdes interesser.

Blandt kritikerne er socialdemokraten Sophie Hæstorp Andersen, der er regionsrådsformand i Region Hovedstaden:

Skal lige forstå: Du @BrianMikkelsenC har gennemført gennemgribende og hovedkulds omkalfatring af erhvervsområdet SAMTIDIG med at du sad i et ansættelsesforløb hos @DanskErhverv ? #dkpol #dobbeltspil https://t.co/5rGiKPDgJn — Sophie H. Andersen (@SophieHAndersen) June 20, 2018

Også Enhedslistens erhvervsordfører, Pelle Dragsted, stillede sig kort efter offentliggørelsen af Brian Mikkelsens nye job spørgende under hashtagget #kasketforvirring:

Er det smart ifht tilliden til folkestyret, at @BrianMikkelsenC , der har haft ansvaret for, og som gennemført en række lukrative aftaler for erhvervslivet skifter job direkte til @DanskErhverv. ?#svingdør #kasketforvirring — Pelle Dragsted (@pelledragsted) June 20, 2018

Og hos Alternativet kalder Rasmus Nordqvist det »problematisk«, når en minister skifter titlen på visitkortet direkte ud med lobbyist.

Det er og bliver problematisk når en minister skifter til lobbyist inden for samme område han har været chef for #dkpol https://t.co/fbYwmjUDvc — rasmus nordqvist (@rasmusnordqvist) June 20, 2018

Men spørger man hovedpersonen selv, er der ikke noget at komme efter.

Onsdag aften gæstede Brian Mikkelsen TV 2-værten Søren Lippert, hvor netop det tema var på programmet.

Til spørgsmålet, om den afgående minister kan forstå kritikken, ryster han på hovedet.

»Nej, det kan jeg ikke. Det er vigtigt, at man kan bruge sin viden og sine kvalifikationer. Nu er jeg ikke politiker mere. Nu er jeg lobbyist, der skal kæmpe erhvervslivets sag,« siger Brian Mikkelsen til TV 2.

»Det er gået meget hurtigt, det her,« uddyber han og afviser, at han har kunnet nå at lave politik, der påvirker erhvervslivet.

Brian Mikkelsen forklarede tidligere onsdag, at han første gang blev kontaktet af Dansk Erhverv for to uger siden.

»I starten fik jeg en kontakt fra en headhunter. Der var det meget løs snak. Så har det været meget intensivt hen over Folkemødet,« sagde Brian Mikkelsen til Ritzau.

Nu er han klar til at samarbejde på tværs af partiskel og stoppe med at tænke som en konservativ efter næsten et kvart århundrede i politik.

»Jeg kommer op i helikopteren og samarbejder med alle partier om at gøre noget godt for dansk erhvervsliv. Efter mange år i politik har jeg skullet indgå en masse kompromiser, men nu glæder jeg mig til at komme med nogle ideer og nogle visioner for, hvordan vi styrker erhvervslivet endnu mere,« sagde han tidligere onsdag til Berlingske.

Over for TV 2 afviser Brian Mikkelsen, at han får svært ved at se bort fra sit politiske ståsted.

»Når der er valg, sætter du kryds ved X, og jeg sætter kryds ved Z, og ligesom du som objektiv journalist kan passe dit arbejde, skal jeg jo også passe erhvervslivets interesserer på bedst mulig vis,« siger Brian Mikkelsen.