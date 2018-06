Bred politisk aftale giver billigere el og flere havmøller

Alle Folketingets partier er enige om en energiaftale, der skal sætte retningen for den grønne omstilling frem mod 2030.

Aftalen letter elafgifterne, indeholder tre havmølleparker og sætter et mål på 55 procent vedvarende energi i 2030.

Den vækker begejstring hos finansminister Kristian Jensen (V), der præsenterer aftalen fredag middag i ministeriet.

- Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes at samle hele Folketinget bag aftalen. Det giver en sikkerhed for dem, der investerer i grøn omstilling.

- Det er en aftale, som lever op til regeringens ambitionsniveau, siger han.

100 procent af det danske elforbrug vil i 2030 kunne dækkes af grøn energi. Desuden afsættes der en milliard kroner til grøn forskning i 2024.

Regeringen kom med sit udspil i april og har måttet give sig på en række områder. Eksempelvis har Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet sagt nej til at finansiere aftalen via det økonomiske råderum.

Det er statens forventede økonomiske overskud frem mod 2025. Der bliver dog trukket penge fra det, der kaldes "det grønne råderum", som stammer fra PSO-aftalen.

Energiaftalen lemper afgifterne på el og elvarme med omkring to milliarder kroner i 2025.

Forbrugerne betaler i dag 91,4 øre per kilowatt-time. Regeringen spillede ud med at skære det med 25 øre, men er altså kommet igennem med mindre.

Elafgiften indbringer årligt statskassen 12,4 milliarder kroner.

Regeringen har hidtil haft et mål om 50 procent vedvarende energi i 2030, men dagens aftale indeholder en ambition på 55 procent.

Fra 2020 til 2030 skal der opføres tre havvindmølleparker i Danmark med en kapacitet på mindst 2400 megawatt.

I regeringens oprindelige energiudspil var der kun lagt op til en enkelt af slagsen med en kapacitet på 800 megawatt, og så ville man i 2022 tage stilling til, om der skulle opføres flere.

/ritzau/