Boligselskab kræver mere beboerdemokrati i ghetto

København. Der er brug for mere - ikke mindre - beboerdemokrati i det udsatte boligområde Askerød i Greve.

Det mener Vinie Hansen, der er formand for Vridsløselille Andelsboligforening (VA), som Askerød hører under.

Onsdag foreslog borgmester Pernille Beckmann (V) at begrænse beboerdemokratiet i bebyggelsen, som for nylig slap af regeringens ghettoliste.

- Derfor er der ikke blot helt skævt overhovedet at diskutere Askerød i denne sammenhæng, nu hvor alle tal og statistikker viser fremgang, og Askerød ikke er at finde på ghettolisten, siger Vinie Hansen i en skriftlig kommentar.

- At foreslå at afsætte en afdelingsbestyrelse er også at skære et helt afgørende led i bestræbelserne på at skabe bedre boligområder fra.

Vinie Hansen mener, at afdelingsbestyrelsen har arbejdet hårdt sammen med det boligsociale sekretariat Greve Nord-projektet.

Pernille Beckmann mener, at Askerøds afdelingsbestyrelse samarbejder dårligere med kommunen end Gersargerparken i nærheden.

- Når man har en bestyrelse for et ghettoområde, som ikke formår at spille med eller trække på samme hammel for at få boligområdet ud af ghettoen, så synes jeg, at man har et problem, sagde borgmesteren onsdag til Ritzau.

Vinie Hansen mener, at Askerøds problemer ikke skyldes beboerne, men en "fejlslagen integrations- og boligpolitik". Det lader udsatte boligområder løse "samfundsskabte problemer".

VA vil fortsætte samarbejdet om at løse Askerøds problemer.

- Et bredt samarbejde mellem beboere og beboerdemokrater, kommune, boligselskab og boligsociale indsatser og politi har de bedste forudsætninger for at skabe ny energi og positiv udvikling, mener Vinie Hansen.

Askerød opfylder kun et af fem kriterier på ghettolisten: At over halvdelen af 30-59-årige beboere kun har en grunduddannelse.

Et boligområde skal opfylde tre af fem kriterier for at komme med på listen.

