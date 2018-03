Børns Vilkår vil have fogeden ud af skilsmissesager

Det bør være slut med, at skilsmissebørn kan afhentes af fogeden som en sofa, der ikke er betalt afdrag på, hvis den ene forælder nægter at aflevere barnet til samvær med den anden.

Sådan lyder appellen fra Børns Vilkår, mens politikerne på Christiansborg er på vej ind i sidste fase af forhandlingerne om et nyt skilsmissesystem.

»At møde op med politi og øvrighed på en adresse er traumatiserende for barnet,« siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.

»At den mulighed findes, bliver også brugt som trussel, ved vi. Det er rigtig angstprovokerende for de fleste børn. Og i nogle tilfælde får det forældrene til at flygte ud af landet,« siger han.

Læs også Børns Vilkår: Brud på anonymitet svækker børns tillid

Det nye skilsmissesystem, som politikerne forhandler om, skal gerne resultere i, at færre skilsmisser ender i meget voldsomme konflikter. I dag er det cirka 10-15 procent af skilsmisserne, der går i hårdknude.

Det sker kun i ganske få tilfælde, omkring 10 til 20 sager årligt, at børn rent faktisk afhentes af politiet. Men selve det, at muligheden findes, er ifølge Kjeldahl problematisk.

Børns Vilkår har nemlig stribevis af eksempler på, at børn ringer ind, fordi der er blevet truet med, at de vil blive hentet af politiet. Derfor er der behov for at fjerne muligheden for ved magt at hente børnene, mener Rasmus Kjeldahl.

Læs også Børns Vilkår: Skolepauser for anbragte børn er et svigt

Er det ikke uretfærdigt, hvis den ene forælder bare kan lade være med at aflevere barnet til den anden?

»Det er klart, at det kan føles uretfærdigt. Men lovgivningen skal ikke tage sigte på at sikre en retfærdighed forældrene imellem. Den skal sikre barnets trivsel,« siger Rasmus Kjeldahl.

»I sådan en situation er man simpelthen nødt til at behandle forældrene. Der er jo en grund til, at den ene ikke vil aflevere til den anden.«

»Man er nødt til at undersøge, om der er en begrundet frygt, for eksempel om den ene er misbruger,« siger Rasmus Kjeldahl.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) ønsker ikke at udtale sig om det nye skilsmissesystem, da forhandlingerne er i den afsluttende fase.

/ritzau/