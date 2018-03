Blåt flertal genopliver bro over Kattegat men kun for biler

Drømmen om at bygge en bro over Kattegat bliver i den grad vakt til live igen. Det sker på baggrund af en ny rapport og nye tal fra Transportministeriet.

Hvis man dropper togskinnerne og alene laver en bilbro over Kattegat, vil den 58 milliarder kroner dyre bro kunne tilbagebetales af bilisterne selv på 32 år, fremgår det af rapporten. Det skriver DR Nyheder.

Regnestykket bygger på, at prisen for at køre over en Kattegat-bro bliver på samme niveau som i dag på Storebæltsbroen, hvor det koster 240 kroner for en personbil uden BroBizz at køre over broen.

Konklusionen får nu et politisk flertal bestående af regeringen og Dansk Folkeparti til at genoplive tankerne om at bygge en bro over Kattegat, men kun for biltrafik.

»Den vil koste knap 60 milliarder kroner. Hvis man nøjes med en ren vejforbindelse, så ville den kunne betales, uden at statskassen skal have penge op af lommen«, siger transportminister Ole Birk Olesen (LA) til DR Nyheder.

Det er ellers kun godt to år siden, at den daværende transportminister Hans Christian Schmidt (V) så godt som begravede ambitionerne om at bygge en bro over Kattegat.

»Regeringen påtænker ikke at gå videre med en fast Kattegat-forbindelse til 118 milliarder kroner« sagde Hans Christian Smidt i 2015.

Men på et møde i Transportministeriet onsdag, har regeringen og DF altså besluttet at genoplive det storstilede projekt.

I første omgang skal der dog yderligere undersøgelser til, inden der kan træffes politisk beslutning om at bygge en bro over Kattegat.

»Mange danskere vil kunne spare en time til halvanden i deres transport mellem Sjælland og den østlige og nordlige del af Jylland, uden at det koster statskassen en krone«, siger Ole Birk Olesen.

Realismen i en kombineret vej- og togbanebro er forholdsvis lille, mener ministeren og understreger, at han omvendt mener, at realismen i en ren vejbro er meget stor.

Han håber på at have undersøgelsen klar inden årets udgang.

Også Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, kalder det "meget, meget realistisk", at der kommer en fast forbindelse over Kattegat.

DF-ordføreren går så vidt som til at konstatere, at broen vil være en realitet inden for 12 år.

»Den vil stå færdig inden 2030. Vi skal i gang nu, fastslår Kim Christiansen og afviser over for DR Nyheder enhver snak om, at togpassagererne bliver svigtet.«