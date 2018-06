Blå blok splittet om regeringskonstellation efter et valg: DF vil smide LA under bussen

Dansk Folkepartis »plan A« efter et valg er en regering med Venstre. Den plan ønsker Venstre ikke at forholde sig til, for VLAK-samarbejdet er »rigtig godt«. Omvendt kan DF-næstformand »umuligt forestille« sig et regeringssamarbejde med Liberal Alliance.