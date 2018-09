Avis: Regeringen vil forkorte ugen for folkeskoleelever

Landets folkeskoleelever skal have en kortere skoledag, hvis det står til regeringen.

Det viser et endnu ikke offentliggjort udspil, skriver Politiken.

Ifølge avisen vil regeringen foreslå, at skoleugen forkortes 1,8 timer i gennemsnittet.

Regeringen vil tirsdag præsenterer et folkeskoleudspil, hvor forslaget vil indgå.

Minimumtallet for børnehaveklassen til og med 3. klasse er 30 timer om ugen, det skal fremover snittes ned til 27,8 timer. Mens mellemtrinnets ugentlige timetal skal fra 33 timer til 31,5 timer.

I udskolingen foreslår regeringen at barbere timetallet til 33,5 timer fra 35 timer, skriver avisen.

Regeringen ønsker færre af de såkaldte understøttende undervisningstimer til fordel for flere dansk og matematiktimer.

De understøttende timer skal variere elevernes undervisning. Et eksempel kan være en tur til den lokale mose.

Hos Skolelederforeningen er formanden, Claus Hjortdal, kritisk i forhold til forslaget. Han mener, at politikerne "skal holde fingrene væk".

- Vi har helt grundlæggende den holdning, at regeringen skal lade være med at pille ved reformen nu, siger han til Politiken og tilføjer, at regeringen skal have et stort politisk flertal, hvis der overhovedet skal pilles ved reformen.

/ritzau/