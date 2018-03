Atomaffald skal oplagres på Risø indtil senest 2073

Regeringen og Folketingets partier er enige om, at Danmarks atomaffald fortsat oplagres på Risø nord for Roskilde indtil senest 2073. Det oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Det radioaktive affald skal oplagres på Risø indtil senest 2073, hvor et dybtliggende slutdepot skal kunne tages i brug.

Ministeriet oplyser, at faciliteterne på Risø skal opgraderes. Desuden vil mulighederne for at eksportere det mest radioaktive affald fortsat blive afsøgt.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) er glad for, at der er bred politisk enighed om emnet.

- Denne sag kalder på saglighed, omhu og grundighed, og det har drøftelserne båret præg af, siger Søren Pind i en pressemeddelelse.

- Nu kan vi komme i gang med at opgradere faciliteterne på Risø, så sikkerheden omkring det radioaktive affald er i orden, mens der bliver foretaget yderligere undersøgelser i årene fremover, siger han.

Regeringens forslag indebærer en opgradering af Dansk Dekommissionerings lagerfaciliteter på Risø.

Den vil sørge for, at "oplagringen af det radioaktive affald også i fremtiden sker under betryggende forhold og tager hensyn til højvandesikring, klimastyring og øget affaldsvolumen i takt med, at anlæggene på Risø afvikles".

Borgmester i Roskilde Kommune, Joy Mogensen (S), har tidligere ytret sig yderst kritisk over for løsningen.

- Selvfølgelig er det godt, at der sker noget.

- Men det er jo bare at lave en lappeløsning for så at skyde den endelige, ansvarlige og permanente beslutning til et gevaldigt hjørnespark i 30 til 50 år, sagde hun i september sidste år, da regeringen luftede sine tanker.

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, mener dog, at Folketinget gør det rigtige.

- Det her skidt bør selvfølgelig aldrig nogen sinde graves ned. International ret gør dog, at det ifølge regeringen er nødvendigt at indskrive et slutdepot i aftalen, men jeg tror ikke, det bliver nødvendigt at grave affaldet ned om 50-60 år.

- Jeg tror på, at vi er klogere til den tid og har fundet nye løsninger. Jeg synes, vi nu skal sikre Risø bedre, og så kan det fungere som informationscenter og en påmindelse til os alle om fortidens synder, siger Pia Olsen Dyhr i pressemeddelelsen.

Enhedslistens Eva Flyvholm mener, at forslaget følger den løsning, som miljøorganisationer har peget på.

/ritzau/