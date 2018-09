Tre gode grunde til, at Mette F kan smile i Aalborg

Når Mette Frederiksen lørdag står på podiet i Aalborg og skuer ud over de hundredvis af tillidsfolk og partisoldater i kongressalen, vil en del af hendes forgængere i formandsstolen utvivlsomt misunde hende.

Fra talerstolen kan Mette Frederiksen se ud over et samlet og sjældent harmonisk parti, som vil give hende total opbakning frem mod valget, og som ved, at regeringsmagten er inden for rækkevidde.

At det forholder sig sådan, er mildest talt ikke en selvfølge.

Tværtimod har rå magtkampe, intriger, fraktioner forklædt som kaffeklubber og utallige opgør om for eksempel udlændingepolitikken i årevis hørt til dagens uorden i partiet. Men siden Mette Frederiksen i 2015 blev valgt – eller rettere båret ind – som ny formand, har der været forbløffende få opgør. Og de stridigheder, som har fundet sted, har aldrig nået at udvikle sig til en reel belastning.

Samtidig er det lykkedes for partiet at stå sammen om skelsættende beslutninger:

¤ Tidligt på året offentliggjorde Mette Frederiksen et udspil, som cementerede, at S har lagt kursen om i udlændinge- og integrationspolitikken. I dag viser meningsmålingerne, at vælgerne tror på, at Frederiksen og S-ledelsen mener skiftet alvorligt. På det seneste har vælgerne ligefrem været vidne til den usædvanlige situation, at der synes at være større kampe i Venstre om retningen i udlændinge- og integrationspolitikken, end der er i Socialdemokratiet. Det er en enorm landvinding for S i forhold til V.

¤ Det er også lykkedes at intensivere samarbejdet med Dansk Folkeparti, hvilket kan få vidtrækkende betydning for dansk politik. Samarbejdet med DF vil for eksempel kunne give en kommende S-regering nye flertals- og alliancemuligheder. Og det vil i næste omgang gøre det muligt for S at vriste sig fri af det jerngreb, som de Radikale tidligere har holdt Socialdemokratiet i. Det er fortsat umuligt at sige, hvor langt samarbejdet mellem S og DF vil udvikle sig, men de to partier har aldrig befundet sig tættere på hinanden end nu. På DFs årsmøde sidste weekend fastslog Kristian Thulesen Dahl ganske vist, at Lars Løkke Rasmussen er partiets statsministerkandidat, og han betonede, at DF har som ambition at komme med i en blå regering. Men han sagde også, at hvis der er rødt flertal på valgnatten, er DF parat til at arbejde sammen med en ny S-regering.

¤ Endelig har der været intern samling om Mette Frederiksens mest vidtrækkende og risikable beslutning, der handler om at gøre det klart, at hun i tilfælde af rødt flertal vil gå efter at danne en S-regering. Uden Det Radikale Venstre. Det har skabt en voldsom modreaktion fra Morten Østergaard og den radikale folketingsgruppe. Men S-ledelsen har indtil nu ikke rystet på hånden. Analysen i S-toppen er, at de Radikale ikke igen skal kunne drive det store parti for langt til venstre i udlændingepolitikken og for langt til højre i den økonomiske politik. Derfor står S-ledelsen fast. Og det gør den velvidende, at beslutningen i yderste konsekvens kan koste Socialdemokratiet regeringsmagten, hvis de Radikale gør alvor af truslen om at trække støtten til Mette Frederiksen som statsminister. Flere kilder fortæller samstemmende om, hvordan man i S-ledelsen har set hinanden i øjnene og blandet blod på, at partiet ikke vil komme de Radikale i møde i udlændingepolitikken for at få regeringsmagten. Gør man det, vil man bryde alle løfterne til vælgerne om, at udlændingepolitikken ligger fast, og straffen vil med stor sikkerhed være en dyb tillidskrise og et tabt folketingsvalg efter en enkelt regeringsperiode.

Sporene fra Helle Thorning-Schmidts kaotiske regeringsdannelse i 2011 skræmmer kort sagt, og S-ledelsen står i dag sammen om, at fejltagelsen fra dengang ikke skal gentages.

På weekendens S-kongres i Aalborg vil disse fundamentale beslutninger udgøre det fundament, som Mette Frederiksen står på. Men over for tillidsfolket i salen vil hun først og sidst bruge kongressen til at gøre alle klar til valgkamp og sætte kursen frem mod valget.

Når deltagerne lørdag myldrer ind i salen, vil de få partiets nye plan – et socialpolitisk udspil – som blandt andet handler om at bryde den negative sociale arv og give bedre hjælp til udsatte børn og unge. Med det udspil vender Mette Frederiksen hjem til sit politiske kerneområde, som i mange år var socialpolitikken.

Udspillet følger efter det udlændingepolitiske udspil fra februar og partiets miljø- og klimaudspil fra maj.

I sin tale til kongresdeltagerne vil Mette Frederiksen forklare de valg, som partiledelsen har truffet, og hun vil bruge det til at begrunde, at Socialdemokratiet er på vej tilbage til en position, hvor en stor del af danskerne igen slutter op om partiet.

At det forholder sig sådan, er i øvrigt heller ikke en selvfølge.

Ser vi ud over Europa, har stribevis af søsterpartier oplevet dramatiske tilbageslag – senest gik de svenske socialdemokrater markant tilbage – og de færreste socialdemokratiske partier står i en position, hvor de er tæt på regeringsmagten.

Præcis som Mette Frederiksen gjorde det på partiets sommergruppemøde, vil hun bruge det faktum til at fastslå, at S ikke vil lade sig presse af de Radikale, Alternativet og Enhedslisten til at skifte kurs i udlændingepolitikken. Hun vil understrege, at et massivt flertal i befolkningen støtter en stram udlændingepolitik. Men hun vil også forstærke sit tilbud om, at de røde støttepartier vil kunne lave masser af politik med en ny S-regering, når det for eksempel handler om uddannelses- og forskningspolitik, miljø- og klimapolitik samt social- og velfærdspolitik.

Frem mod valget er det præcis i forholdet til rød blok, at den suverænt største risiko findes for Mette Frederiksen og S-ledelsen: Mens S står mere samlet end i mange år, er splittelsen i rød blok nærmest total. Risikoen for Mette Frederiksen er, at det røde kaos vil fortsætte frem mod valget og kunne få de udslagsgivende vælgere på midten til at søge mod blå blok på valgdagen.

